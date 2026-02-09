Çaykur Rizespor Haksızlığa Uğradı

Çaykur Rize spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özdoğan, Galatasaray maçındaki hakem yönetimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu işte bir terslik VAR" diyerek, "Artık biliyoruz. Süper Lig'de haftalar geçiyor, sonuçlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Çaykur Rizespor camiasına karşı verilen hayal kırıklıkları ile dolu kararlar. Çaykur Rizespor'un haksızlığa uğradığı konusunda spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde olduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın 2. dakikasında verilen sarı kartın, karşılaşmanın yönetimine dair duyulan endişeyi perçinler nitelikte olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"19. dakikada konuk takımın bulduğu golün öncesinde lehimize verilmesi gereken faul kararı maalesef aleyhimize verildi ve aynı pozisyon golle sonuçlandı. Üstelik pozisyonun içerisindeki oyuncu net ofsaytta olmasına rağmen görmezden gelinmesi, incelenmeyerek, oyunun alelacele başlatılması büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Yine maçın 42. dakikasında bariz şekilde rakip oyuncunun kolunu açması sonucunda topun kola değerek yön değiştirmesine 'devam' kararı verildi. Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği herkesin malumu."

Özdoğan, bir diğer hayal kırıklığının ise 60. dakikada yaşandığını aktararak, "Ali Sowe ile bulduğumuz gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üstelik karar saniyeler içerisinde verilirken pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakikayı buldu. Hazırlanan görseldeki rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki önde olan ayağının örtüşmemesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında VAR görevi yapan şahsın o gün Çaykur Rizespor aleyhinde sarf ettiği çaba ve verdirdiği penaltı hala tazeliğini korurken, aynı ismin Galatasaray maçında yine görev almış olması dikkat çekicidir." diyen Özdoğan, "Ne desek boş; Çaykur Rizespor camiası şahsi bir husumetin bedelini ödemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.