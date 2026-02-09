Çaykur Rizespor Haksızlığa Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çaykur Rizespor Haksızlığa Uğradı

09.02.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşar Özdoğan, Galatasaray maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi, hayal kırıklıkları belirtti.

Çaykur Rize spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özdoğan, Galatasaray maçındaki hakem yönetimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu işte bir terslik VAR" diyerek, "Artık biliyoruz. Süper Lig'de haftalar geçiyor, sonuçlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Çaykur Rizespor camiasına karşı verilen hayal kırıklıkları ile dolu kararlar. Çaykur Rizespor'un haksızlığa uğradığı konusunda spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde olduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın 2. dakikasında verilen sarı kartın, karşılaşmanın yönetimine dair duyulan endişeyi perçinler nitelikte olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"19. dakikada konuk takımın bulduğu golün öncesinde lehimize verilmesi gereken faul kararı maalesef aleyhimize verildi ve aynı pozisyon golle sonuçlandı. Üstelik pozisyonun içerisindeki oyuncu net ofsaytta olmasına rağmen görmezden gelinmesi, incelenmeyerek, oyunun alelacele başlatılması büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Yine maçın 42. dakikasında bariz şekilde rakip oyuncunun kolunu açması sonucunda topun kola değerek yön değiştirmesine 'devam' kararı verildi. Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği herkesin malumu."

Özdoğan, bir diğer hayal kırıklığının ise 60. dakikada yaşandığını aktararak, "Ali Sowe ile bulduğumuz gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üstelik karar saniyeler içerisinde verilirken pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakikayı buldu. Hazırlanan görseldeki rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki önde olan ayağının örtüşmemesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında VAR görevi yapan şahsın o gün Çaykur Rizespor aleyhinde sarf ettiği çaba ve verdirdiği penaltı hala tazeliğini korurken, aynı ismin Galatasaray maçında yine görev almış olması dikkat çekicidir." diyen Özdoğan, "Ne desek boş; Çaykur Rizespor camiası şahsi bir husumetin bedelini ödemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Haksızlığa Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 00:27:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Haksızlığa Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.