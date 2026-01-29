Caz Müziği AKM'de Yankılandı - Son Dakika
Caz Müziği AKM'de Yankılandı

29.01.2026 16:24
TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, AKM'de caz eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir konser sundu.

Şef Cem Tuncer yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

Orkestra konserde "In the Mood", "Ahunk Ahunk", "Perdido", "Kids are Pretty People", "Take the 'A' Train", "Lover" ve "The Blues Machine" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

TRT Radyo-3'ten canlı yayınlanan konserde, cazın farklı dönemlerinden seçilen eserler özgün düzenlemelerle dinleyicilerle buluştu.

Sezon boyunca AKM'de sahne alacak orkestrada Meriç Demirkol, Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, Barış Özer, Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşat Sekban, Hüseyin Çakır, Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpiçciler, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, Ozan Musluoğlu, Ferit Odman ve Serkan Özyılmaz yer alıyor.

Orkestra 25 Şubat, 25 Mart, 30 Nisan ve 24 Haziran'da yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

