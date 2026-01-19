ÇEDAŞ'tan Kış Şartlarında Enerji Mücadelesi - Son Dakika
Ekonomi

ÇEDAŞ'tan Kış Şartlarında Enerji Mücadelesi

19.01.2026 13:16
ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kış koşullarına rağmen 7/24 enerji arzını sürdürüyor.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Sivas, Tokat ve Yozgat'ta etkili olan sert kış şartlarına rağmen enerji arzının kesintisiz ve kaliteli şekilde sürdürülebilmesi için saha ekipleri ve paletli araç filosuyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sert kış şartlarında sahada yoğun mesai yürüten ÇEDAŞ, kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde bakım, onarım ve arıza giderim çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Şirket, zorlu hava şartları altında yoğun mücadele vererek bölge genelinde kesintisiz ve kaliteli enerji arzını güvence altına alıyor.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, 3 ilde toplam 52 bin 520 kilometrekarelik geniş bir coğrafyada elektrik dağıtım altyapısını yönettiklerini belirterek, "Hizmet verdiğimiz bölge, kış koşullarının sert yaşandığı coğrafyalar arasında yer alıyor. Bu nedenle kış mevsimi boyunca tüm ekiplerimizle birlikte meteoroloji verilerini günlük ve haftalık olarak yakından takip ediyor, olası risklere karşı sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz. Arıza ihbarlarını 7/24 izliyor, bize ulaşan her bildirime en hızlı şekilde müdahale ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, kış boyunca sahada bulunan ekipman ve insan kaynağına da değinerek, "Saha personelimiz, paletli kar araçları, kar motosikletleri, 4x4 arazi araçları, kablo test araçları ve mobil vinçlerden oluşan araç filomuzla sahada aktif olarak görev yapıyor. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen bu çalışmalar, bölge genelinde günlük yaşamın aksamadan devam etmesine önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Altun, kar nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanan bölgelerde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle koordineli hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin arıza noktalarına en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor, müdahale süreçlerini etkin biçimde yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın enerji arzında herhangi bir kesinti yaşamaması için sahadaki çalışmalarımızı anlık olarak planlıyor, sahadaki ihtiyaçlara göre ekip ve ekipman yönlendirmelerini yapıyoruz. Kar yağışı, tipi ve buzlanmaya rağmen ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Her birine bu dönemde gösterdikleri üstün performans için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Ekonomi, Yozgat, Enerji, Tokat, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇEDAŞ'tan Kış Şartlarında Enerji Mücadelesi - Son Dakika

SON DAKİKA: ÇEDAŞ'tan Kış Şartlarında Enerji Mücadelesi - Son Dakika
