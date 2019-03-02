Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı Düzenledi
1 saat önce
Çekmeköy Belediyesi tarafından proje ve aday tanıtım toplantısı düzenlendi.
Çekmeköy
Belediyesi tarafından proje ve aday tanıtım toplantısı düzenlendi.
Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Çekmeköy Kapalı Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıya Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
ve yeni dönem adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
5 yılda yapılan projelerini anlatan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerinin de tanıtımını yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Poyraz, şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diledi.
Konuşmalarının ardından yeni dönem adaylarını sahneye tek tek çağırarak, adayları tanıttı. Adayların aralarında bulunan genç yaştaki adaylar da dikkat çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:47 Kaynak: İHA
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