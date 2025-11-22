Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Çekmeköy\'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü
22.11.2025 20:59  Güncelleme: 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çekmeköy\'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü
Haber Videosu

İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobil, benzin istasyonuna daldı. Yakıt alan araca çarpan otomobil alev alırken, istasyonda facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde K.K. hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Otomobil o sırada pompada akaryakıt alan C.B. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın ardından otomobillerde yangın çıktı. İstasyonda kısa süreli panik yaşanırken, çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü

İSTASYONDA DA OTOMOBİLLERDE DE HASAR VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi.

Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonu geçici süreyle araç girişine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kaynak: DHA

Acil Durum, Otomobil, Çekmeköy, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güney Afrika’da renkli karşılama İlgiyle izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi
Kavanozu açan polisler şok oldu Litresi 10 milyon dolar Kavanozu açan polisler şok oldu! Litresi 10 milyon dolar
Yasa dışı bahis operasyonunda 4’ü hakem 32 kişi tutuklandı Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Kurtlar Vadisi’nin ’Memati’sinin son hali gündem oldu Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'sinin son hali gündem oldu
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Mahmut Tuncer’den sıra dışı “Serenay Sarıkaya“ çıkışı Mahmut Tuncer'den sıra dışı "Serenay Sarıkaya" çıkışı
İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu
İmralı’ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR’dan alternatif öneri İmralı'ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR'dan alternatif öneri
Mamdani Beyaz Saray’da Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz

19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı İtiraz eden de var kabul eden de
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
19:06
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol ve kırmızı kart üst üste geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol ve kırmızı kart üst üste geldi
18:28
Akhisar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 1’i ağır 7 yaralı
Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
18:24
Galatasaray’ın Eren Elmalı’nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
17:50
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
16:23
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
15:59
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
14:49
G20 Liderler Zirvesi’ne Bakan Şimşek’in uyarısı damga vurdu
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu
13:20
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Suudi Prens’i omzuna vurarak selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 21:38:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.