Son Dakika Haberleri: Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi
Son Dakika Güncel Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi

Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi

21 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.

Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu İskele Platform tarafından, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu'nda düzenlemesi yapılan sınıfın açılışını yaptı. Yapılan düzenlemeleri İskele Platform üyeleri ile birlikte inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, üniversiteli öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.


Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir süre sohbet eden Ekinci, ziyaret sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için öğrencilerle birlikte asker selamı verdi. Ekinci, sosyal medya hesabından da Mehmetçiğe yaptıkları koreografilerle destek veren okulların videolarını paylaştı. - KAYSERİ

Celalettin Ekinci, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil Asker selamı veren Türk sporculara, komandolar Tel Abyad'dan selam gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Celalettin Ekinci, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]