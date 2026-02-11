Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı

Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan\'la son mesajlaşmasını paylaştı
11.02.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

45 yaşındaki tanınmış oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde yaşadığı kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Acil olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SON MESAJLAŞMASI KAHRETTİ

Oyuncu Celil Nalçakan, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Nalçakan, yakın dostuna "Bana bunu nasıl yaparsın?" veda etti.

Öte yandan, söz konusu mesajlaşmada Arslan'ın Nalçakan'a fotoğraf atıp, "Neredesin balım?" diye sorduğu görüldü.

Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
71 yıllık serüven sona erdi Silah ve outdoor devi iflas etti 71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 20:54:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.