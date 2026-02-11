Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan\'la son mesajlaşmasını paylaştı

45 yaşındaki ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SON MESAJLAŞMASI KAHRETTİ

Oyuncu Celil Nalçakan, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Nalçakan, yakın dostuna "Bana bunu nasıl yaparsın?" veda etti.

Öte yandan, söz konusu mesajlaşmada Arslan'ın Nalçakan'a fotoğraf atıp, "Neredesin balım?" diye sorduğu görüldü.