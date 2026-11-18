İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteciler Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BERKAY GEZGİN VE MASAK İDDİASI HATIRLATILDI

Hazırlanan iddianamede, Cem Küçük’ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Fatih Keleş’in evinde 2 milyon dolar bulunduğu ve Berkay Gezgin’in hesabına İBB’den yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki açıklamalarına yer verildi. İddianamede, soruşturmanın Cem Küçük’ün programlardaki açıklamaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Küçük’ün yayınlarında, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş’in evinde 2 milyon dolar bulunduğunu ve paraların parke altına gizlendiğini söylediği aktarıldı. Küçük’ün bir başka yayınında ise Berkay Gezgin’in hesabına İBB kaynaklarından yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığını ve bu durumun MASAK raporlarında yer aldığını ifade ettiği kaydedildi. Küçük’ün ifadesinde, Berkay Gezgin’in aldığı toplam parayı kastettiğini, aylık yaklaşık 40 bin lira ödeme yapıldığını hatırladığını ancak MASAK raporlarını okumadığını söylediği belirtildi.

GİZLİ TANIK YAYINLARIN PARA KARŞILIĞI YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

İddianamede, gizli tanık CY34LK40MN20’nin, Cem Küçük’ün sanal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak bazı kişiler hakkında para karşılığında lehe veya aleyhe yayınlar yaptığını ileri sürdüğü aktarıldı. Gizli tanığın, Tahir Sarıkaya’nın medya bağlantıları üzerinden kişilerle irtibat kurduğunu, yayın ve algı çalışmaları için finansman sağladığını iddia ettiği yazıldı. Gizli tanığın, Küçük’ün İBB soruşturmasının ardından Fatih Keleş’in evinde 2 milyon dolar bulunduğu yönündeki haberleri yayarak soruşturmaya gölge düşürmeye çalıştığını öne sürdüğü kaydedildi. Tanığın, Berkay Gezgin hakkında da İBB iştiraklerinden 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki açıklamalarla algı çalışması yürütüldüğünü iddia ettiği belirtildi. Tahir Sarıkaya’nın çeşitli kişilerden aldığı paraları Cem Küçük’e gönderdiğini ileri süren gizli tanığın, 2 şüpheli arasındaki para hareketlerinin incelenmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

ŞÜPHELİLER PARA TRANSFERLERİNİ FARKLI GEREKÇELERLE AÇIKLADI

Tahir Sarıkaya, iddianamede yer alan ifadesinde Cem Küçük’ü 2015 yılından beri tanıdığını ve çeşitli dönemlerde birlikte program yaptıklarını belirtti. Küçük’e borcu nedeniyle aralarında para alışverişi bulunduğunu söyleyen Sarıkaya, gönderdiği paraların tweet veya haber karşılığında olmadığını savundu. Kripto hesabına gönderdiği paraların yıllara yayılan bir bakiye olduğunu belirten Sarıkaya, bazı ödemelerin programlara katılım ve organizasyonlar nedeniyle yapıldığını da ifade etti.

Cem Küçük ise Tahir Sarıkaya ile aralarındaki para alışverişinin borç veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanabileceğini, ticari ortaklıklarının bulunmadığını söyledi. Küçük, yayınlarda dile getirdiği açıklamaların haberlerden edindiği bilgiler ve yorumlardan ibaret olduğunu belirtti.

YAYINLARIN KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ OLDUĞU YAZILDI

Savcılık, 2 şüpheli arasındaki para hareketlerini, gizli tanık beyanlarını, yayın içeriklerini ve araştırma raporlarını birlikte değerlendirdi. İddianamede, Cem Küçük’ün medya gücünü kullanarak bazı kişi ve gruplar hakkında kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik yayınlar yaptığı, Tahir Sarıkaya’nın ise bu faaliyetlere finansman sağladığı ve bağlantılar kurduğu belirtildi. Yayınların sıradan gazetecilik faaliyeti veya bireysel yorum niteliğinden ayrıldığı, maddi menfaat karşılığında bazı kişi ve grupların lehine ya da aleyhine kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi. Savcılık, şüphelilerin yayın ve paylaşımlarının devam eden soruşturmaların kamuoyundaki algısını etkileyebilecek, adalet duygusunu zedeleyebilecek ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirdi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.