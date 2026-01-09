Cem Şahin\'den Bölge Hastanesi Açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kamuoyunda gündeme getirilen "bölge hastanesi" tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, böyle bir hedefin şu an için devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde yer almadığını söyledi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yalnızca Karabük'e değil, çevre illere de hizmet verdiğini belirten Şahin, "Hastanemiz yıllar içerisinde öyle bir hale gelmiş ki Bartın'dan, Kastamonu'dan, Çankırı'dan, Zonguldak'tan hasta geliyor. Nüfusumuz 250-255 bin arasında. İl ve ilçelerdeki hastanelerimiz sadece Karabük halkına hizmet ediyor olsa hekim sayısı ve poliklinik yoğunluğu açısından sıkıntı yaşamayız. 2024 yılı verilerine göre 1 milyon 100 bin poliklinik hizmeti verilmiş" dedi.

Bölge hastanesi konusunun gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şahin, "Ortada olmayan bir şey üzerinden siyaset yapılmaz. Benim kontrolümün dışında oluşmuş bir gündemle ilgili ne yapabilirim? Muhataplarımıza sorduğumuzda bu konuda söylenen bir şey yok. Çünkü Sağlık Bakanlığının şu anki gündemi yeni yatırımlar değil, ihalesi yapılmış ve inşaatı devam eden projelerin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın önceliğinin deprem bölgesi ve yarım kalan yatırımlar olduğunu vurgulayan Şahin, "Deprem bölgesindeki işlerin büyük bir kısmı bitti ama hala yapılacak işler var. Diğer illerde de benzer durumlar söz konusu. Bakanlık şu anda bu sürece odaklanmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Karabük için somut ve gerçekçi hedefin ek hastane binası olduğunu dile getiren Şahin, "Bizim hedef tahtamızda sağlık açısından görünen 150 yataklı ek binamız. Benim gördüğüm hedef o. Devletimiz bir kere bir hizmeti getirecekse bunun hesabını, kitabını yapar. Hangi zaman ve zeminde bunu yapacağını hesaplar ve buna göre bunu olgunlaştırıp hayata geçirir. Ben hedef tahtasında bölge hastanesi gibi bir hedef görmüyorum. Görmediğim bir hedef için ben niye uğraşayım? Niye çaba sarf edeyim? Niye siyaseten bu konuyla alakalı cebelleşeyim. Ben gördüğüm hedefe ateş ederim ama yarın öbür gün devletimiz o hedef tahtasına bölge hastanesi de koyarsa ben o hedefi vurmak için arkadaşlarımla beraber elimde ne imkan varsa ortaya koyarım. Hangi kapıyı aşındırmam gerekiyorsa aşındırdım ama hedef tahtasında böyle bir şey yok. Benim için şu an görünen hedef ve çaba sarf etmem gerektiğini düşündüğüm hedef 150-200 yataklı ek hastane binamız"" şeklinde konuştu. - KARABÜK