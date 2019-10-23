Cengiz Ünder için sakatlık açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder için kulübü Roma'dan açıklama geldi.



İtalyan ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca, "Cengiz Ünder, antrenmanlara başladı. Kısa süre içinde aramıza katılacak. Cengiz sakat, Mkhitaryan, Santon hasta... Ben kariyerimde bu kadar sakatlık sorunu yaşamadım. Üzerimizde kötü şans var sanırım." dedi.



Cengiz Ünder, Roma'nın Monchengladbach maçında da kadroda yer almazken futbolcunun iki hafta içinde kadroya girmesi bekleniyor.



