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Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı!
18 dakika önce
İtalya Kupası maçında Juventus ile Roma karşı karşıya gelirken maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, harika bir gole imza attı.
İtalya Kupası maçında Juventus ile Roma karşı karşıya gelirken maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, harika bir gole imza attı.
Ceza sahası dışından sert bir vuruş çıkartan Cengiz, Juventus ağlarını havalandırdı.
İşte Cengiz Ünder'in Juventus'a attığı o müthiş gol;
?Juventus kalesinin örümcek ağları temizlendipic.twitter.com/T6s90jKMXv
— Spor Arena (@sporarena) January 22, 2020
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:49
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