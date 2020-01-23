Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı! - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı!

18 dakika önce

İtalya Kupası maçında Juventus ile Roma karşı karşıya gelirken maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, harika bir gole imza attı.

Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı!, System.String[]

İtalya Kupası maçında Juventus ile Roma karşı karşıya gelirken maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, harika bir gole imza attı.


Ceza sahası dışından sert bir vuruş çıkartan Cengiz, Juventus ağlarını havalandırdı.


İşte Cengiz Ünder'in Juventus'a attığı o müthiş gol;



?Juventus kalesinin örümcek ağları temizlendipic.twitter.com/T6s90jKMXv


Spor Arena (@sporarena) January 22, 2020

Cengiz Ünder, Juventus, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:49 
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