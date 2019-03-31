Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder Sahalara Döndü

Cengiz Ünder Sahalara Döndü

2 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan Cengiz Ünder, Napoli'ye 4-1 yenildikleri maçta, sakatlığı sebebiyle 2,5 aydır uzak kaldığı formasına kavuştu.

Cengiz Ünder Sahalara Döndü, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan Cengiz Ünder, Napoli'ye 4-1 yenildikleri maçta, sakatlığı sebebiyle 2,5 aydır uzak kaldığı formasına kavuştu.

Serie A'nın 29. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti. Napoli, Milik'in 2, Mertens'in 49, Verdi'nin 54 ve Younes'in 81. dakikadaki golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü ise 45+4'üncü dakikada penaltıdan Perotti attı.

Sakatlığı yüzünden 19 Ocak'tan bu yana sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, 82. dakikada Perotti'nin yerine oyuna girdi.

Cengiz, sakatlığı öncesi çıktığı 18 Serie A maçında 3 gol ve 6 asist üretmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Napoli, Roma, İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Spor
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