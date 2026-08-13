Demirtaş Eylül'de tahliye mi olacak? DEM Parti'den açıklama var

İmralı süreci kapsamında Meclis'ten geçen çerçeve yasanın ardından, kulislerde Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye edileceği yönündeki iddialara DEM Parti'den resmi yanıt geldi.

"KULİSLER YERİNE UYGULAMA TAKVİMİNİ GÖRMELİYİZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, tahliyeler için yeni bir yasal düzenlemeye dahi gerek olmadığını belirterek, "Kulislerde çok şey konuşuluyor. Siz Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili sordunuz. İşte bu kulisler ve iddialar yerine gerçekler üzerinden konuşabilmek için yasanın uygulama aşamasına ilişkin takvimi görmek gerekiyor. Kurulların oluşmasının takviminin kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Yasanın işte pazartesi günü geçti meclisten henüz yasa, hızla bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. " dedi.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'IN TUTUKLULUĞU İÇİN HUKUKİ NEDEN BULUNMUYOR"

Doğan'ın, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk durumuna ilişkin yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde:

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın cezaevinde kalmasını gerektirecek herhangi bir hukuki neden bulunmuyor, durum tamamen siyasi. Bağlayıcılığı bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gereği, tutuklu siyasiler için yeni bir yasal düzenlemeye dahi ihtiyaç duyulmuyor. Tüm siyasi partilerin imzasını taşıyan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu da bu beklentileri destekliyor. İçinde bulunulan sürecin, siyasi tutukluluk nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçladığı ve tüm adımların buna uygun atılması gerektiği vurgulandı.

"ÇOKTAN ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMUŞ OLMALARI GEREKİRDİ"

Sadece düşüncelerini açıkladıkları ve siyaset yapma haklarını kullandıkları için haksız yere içeride tutulan herkesin bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini belirten Doğan, "Demirtaş ve Yüksekdağ çoktan tahliye olmuş, özgürlüğüne kavuşmuş olmalıydı. Hakkında AİHM kararı olanlar bir saniye dahi daha fazla içeride tutulmamalı. Bunun hızla gerçekleşmesini biz de istiyoruz" ifadelerini kullandı.