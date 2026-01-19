Çerkeş Çiçek Balı Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çerkeş Çiçek Balı Coğrafi İşaret Aldı

19.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkeş çiçek balı, coğrafi işaret tescili alarak Çankırı'nın lezzetleri arasındaki yerini aldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine özgü yöresel lezzetlerden Çerkeş çiçek balının coğrafi işaret tescili aldığı bildirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, KUZKA'nın 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında Çerkeş Belediyesi tarafından yürütülen "Çerkeş Balı Coğrafi İşaret Danışmanlığı" projesine destek sağlandığı belirtildi.

Yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Çerkeş çiçek balı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"KUZKA'nın şehir tanıtımı ve markalaşmaya yönelik danışmanlık destekleriyle daha önce Çerkeş Kurabiyesi, Eldivan Kirazı, Çerkeş Baklavası, Eldivan Yağlı Çöreği ve Çerkeş Su Böreği de coğrafi işaret tescili almıştı. Çerkeş çiçek balının da eklenmesiyle birlikte Çankırı'nın coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30'a ulaştı. Çerkeş çiçek balı, Çerkeş ilçesinin zengin bitki florasında yetişen çiçekli bitkilerden elde edilen nektarların bal arıları tarafından toplanmasıyla üretilen multifloral bir çiçek balı olma özelliği taşıyor. Üretim süreci, ilkbahar aylarında düşük rakımlı alanlardan başlayarak yüksek rakımlı bölgelere doğru ilerliyor ve yaz aylarının sonuna doğru nihai balın elde edilmesiyle sona eriyor. Kaynağına göre çiçek balı sınıfında yer alan Çerkeş çiçek balı, üretim ve pazara sunum şekline bağlı olarak süzme veya petekli bal olarak tüketiciyle buluşturuluyor. KUZKA tarafından sağlanan bu destek, ilin tanıtımına katkı sunmasının yanı sıra, yöresel ürünlerde kalite standartlarının oluşturulması, markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılarak yerel ekonomiye destek sağlanması açısından önem taşıyor."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Çankırı, Çerkeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkeş Çiçek Balı Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:17:04. #7.11#
SON DAKİKA: Çerkeş Çiçek Balı Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.