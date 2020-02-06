Çerkezköy'de ana su borusu patladı - Son Dakika
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Çerkezköy'de ana su borusu patladı

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde ana caddeden geçen su borusu patladı.

Çerkezköy ilçesinde ana caddeden geçen su borusu patladı.

Öztrak Caddesi'nden geçen ana su borusunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu rögar kapakları yerinden çıktı.

Cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, TESKİ ekipleri de onarım çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Vahap Akay, yaptığı açıklamada, onarım çalışmaları nedeniyle ilçeye bir saat su verilemeyeceğini belirterek, "Bunun dışında 3 mahallemizde 3,5 saat daha su kesintisi olacak. TESKİ ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Çerkezköy'de ana su borusu patladı

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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