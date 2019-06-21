Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de fuhuş operasyonu
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Çerkezköy'de fuhuş operasyonu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Whatsapp üzerinden müşteri bulunarak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kadın kurtarılırken, Özbekistan uyruklu A.S., gözaltına alındı.

Çerkezköy'de fuhuş operasyonu, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Whatsapp üzerinden müşteri bulunarak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kadın kurtarılırken, Özbekistan uyruklu A.S., gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı aldı. Polis yaptığı çalışmada, H.K., adlı kişinin Whatsapp üzerinde müşteri bulduğunu, kendisine de Özbekistan uyruklu A.U.'nun yardım ettiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 3 kadının kurtarırken, paraları topladığı belirlenen Özbek uyruklu A.U.'yu gözaltına aldı.
Fuhuştan kurtarılan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan G.K., "Müşteriler H.A., tarafından Whatsapp üzerinden çağırılıyordu. Paranın yarısı bana yarısı da H.A.'ya gidiyordu. A.U. ise müşterilerle görüşme yapıyordu" dedi.
Kadınlar işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltındaki A.U., ile ilgili soruşturma sürüyor. Polis, firari olan H.K.'yi da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:17 Kaynak: DHA
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