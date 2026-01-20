Çerkezköy'de Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Çerkezköy'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Çerkezköy\'de Trafik Kazası: İki Yaralı
20.01.2026 08:16
Kontrolden çıkan otomobil, polis aracına ve elektrik direğine çarptı; iki kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki polis aracına, elektrik direğine ve başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde A.A. yönetimindeki 59 AE 388 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir elektrik direği ile park halindeki başka bir araca daha çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Güncel, Trafik, Polis, Son Dakika

