Cesedi bulunan gencin kimliği belirlendi - Son Dakika

Yapılan çalışmada ölen gencin, 24 yaşındaki Enes Özyeşildağ'a ait olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş 'ta inşaat halindeki bir binanın yanında bulunan cesedinin 24 yaşındaki Enes Özyeşildağ'a ait olduğu belirlendi.

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