Çeşme Belediyesi Tarihi Çarşıyı Yeniden Canlandırıyor

14.11.2025 10:29
Çeşme Belediyesi, Balıkçılar ve Terziler Sokağı Yenileme Projesi ile kent merkezinin tarihi dokusunu koruyarak çarşı bölgesini canlandırmayı hedefliyor. Projenin detayları esnafa tanıtıldı ve geri bildirimler alındı.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, kent merkezinin tarihi dokusunu koruyarak çarşı bölgesini yeniden canlandırmayı hedefleyen Balıkçılar ve Terziler Sokağı Yenileme Projesini bölge esnafına tanıttı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Başkan Vekili Onur Saatli, Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Başkan Yardımcısı Banu Ayhan ve Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, proje detayları paylaşıldı ve esnafın görüşleri alındı.

Denizli, "Bu tür renovasyon projeleri sadece estetik değil, aynı zamanda ekonomik canlanma için de önemli. Esnafın aktif katılımı bizim için çok değerli. Bu sokaklarımızın yeniden bir kültür aksı haline gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Proje kapsamında yaklaşık 5 bin metrekare dış cephe boyası ve 2 bin 500 metrekare zemin kaplaması yapılacak, Balıkçılar Sokağı'nda bölgeye özgü balık figürlü taş döşemeler uygulanacak, yağmur suyu ve su basman altyapısı ile sokak aydınlatmaları ve gölgelik sistemleri yenilenecek ve esnaf kullanımına uygun düzenli işgaliye alanları oluşturulacak.

Başkan Denizli, ayrıca bu çalışmaların aralık ayında ihaleye çıkarılacağını ve 15 Ocak 2026 itibarıyla yapımına başlanmasının planlandığını belirtti. Projenin ilerleyen aşamalarında İnkılap Caddesi'nin de Kültür Fonu desteğiyle baştan sona yenilenmesi hedefleniyor.

Toplantıda söz alan esnaflar, trafik akışı, otopark düzenlemesi, fiyat politikaları ve sokak aydınlatması gibi konularda öneriler sundu. Belediye yetkilileri, tüm geri bildirimlerin değerlendirmeye alınacağını ve uygulama sürecinde düzenli bilgilendirme toplantılarının süreceğini ifade etti.

Denizli, toplantının sonunda, "Bu projeyle amacımız sadece bir sokak düzenlemesi yapmak değil, Çeşme'nin kültürel belleğini, mimarisini ve sosyal yaşamını koruyarak geleceğe taşımak. Esnafımızla omuz omuza çalışarak Çeşme Çarşısı'nı yeniden canlandıracağız" diyerek, sürece ortak dayanışma çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

