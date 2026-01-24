Çeşme'de Sağanak Hayatı Felç Etti - Son Dakika
Çeşme'de Sağanak Hayatı Felç Etti

24.01.2026 16:59
24.01.2026 16:59
Çeşme'de etkili sağanak, Alaçatı Pazarı ve Hacı Memiş Kabristanlığı'nı sular altında bıraktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Alaçatı Pazarı ile Hacı Memiş Kabristanlığı sular altında kaldı.

Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Alaçatı Mahallesi'nde kurulan semt pazarı yağmur sularıyla doldu. Pazarda alışveriş yapanlar ve esnaf sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle Hacı Memiş Kabristanlığı'nda da su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti. Mahalleliler benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bölgede altyapı ve drenaj çalışması yapılmasını talep etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Sağanak Hayatı Felç Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Çeşme'de Sağanak Hayatı Felç Etti - Son Dakika
