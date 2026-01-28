Çetinkaya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Çetinkaya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Çetinkaya\'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
28.01.2026 14:22
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, 2025 Yılın Kareleri oylamasında seçimini yaptı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetinkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı karelerini seçen Çetinkaya, "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" adlı fotoğrafını oyladı.

Başkan Çetinkaya, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" adlı karelerini tercih etti.

Oylamada yer alan her fotoğrafın birbirinden değerli olduğuna işaret eden Çetinkaya, Anadolu Ajansı ailesine teşekkür etti.

AA'nın birçok dilde tüm dünyaya ulaşarak gerçek ve objektif haberleri aktardığını belirten Çetinkaya, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

