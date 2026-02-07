Cevdet Yılmaz Siirt'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cevdet Yılmaz Siirt'te

Cevdet Yılmaz Siirt\'te
07.02.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Siirt Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Siirt Valiliğini ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz ve beraberindekiler, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüşerek, kentte yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

AK Parti Siirt İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, burada partililer tarafından karşılandı.

AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan'dan yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yılmaz, daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Siirt Valiliği, AK Parti, Politika, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz Siirt'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Maliyeti açıklandı Agbadou resmen Beşiktaş’ta Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 19:04:25. #7.11#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz Siirt'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.