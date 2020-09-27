Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam yaşamını yitirdi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde ceviz topladı metal çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan imam Süleyman Eser (38), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki camide imamlık yapan Süleyman Eser, ceviz toplamak için bahçeye gitti. Evli, 2 çocuk babası Eser ceviz topladığı sırada, elindeki metal çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılıp, yere düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Eser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Eser'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.