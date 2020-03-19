Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılacağı iddiası - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle görevden uzaklaştırılacağı iddialarına ilişkin "Biz sonuna kadar Kadir Aydar'ın yanındayız." dedi.

Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kadir Aydar'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katılımıyla Ceyhan Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle bugün ilçeye geldiklerini söyledi.

Parti genel merkezi olarak Aydar'ı desteklediklerini belirten Ağbaba, "Biz sonuna kadar Kadir Aydar'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Kadir Aydar'a İlçe Seçim Kurulunda vereceği savunmasında destek olmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Asla adalet ve hukuktan ayrılmayacağız, sonuna kadar da savunacağız. YSK'ye geçmişte bir şekilde ayrı ayrı ortaya koyulmuş süreleri, ayları birleştirerek 'bir yılı aşıyor' diye böyle bir olumsuzluğu gündeme getirdiler. Türkiye'de bunun bir sürü örneği var. Bugüne kadar da görülmüş bir şey değil. Bir belediye başkanı, bir yılı aşkın süreyle ceza almışsa yasada yeri var. Geçmişte hiç, geçmiş cezalar birleştirilerek, bu şekilde bir uygulama yapılmadı. YSK'nin bu yanlış kararından döneceğinden eminiz."

"Saat 16.00'da İlçe Seçim Kuruluna gidip savunmamızı vereceğiz"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da gençlik yıllarında 10'ar aylık iki hapis cezası aldığını, mahalli idareler seçimlerini düzenleyen kanuna göre tek bir suçtan 12 ay ve üzeri ceza alanlara uygulanan yaptırımın şu anda kendisi için "ceza birleştirme" yöntemiyle uygulanmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Cezaların infazının 2016'da bittiğini aktaran Aydar, "Seçime girerken adli sicil belgemi YSK'ye, İlçe Seçim Kurulu'na verdim. O belgeyle aday oldum, seçime girdim, mazbatamı aldım, 11 aydır da belediye başkanlığı yapıyorum. Diğerlerinde 12 ay üzerinde ceza aldıkları için belediye başkanlıkları düşürüldü. Benim ise 12 ay üzerinde tek bir cezam yok. İki 10 ay cezam var. İnfazı bitti seçime girdim, seçimi kazandım." diye konuştu.

Kadir Aydar, "Bugün saat 16.00'da İlçe Seçim Kuruluna gidip savunmamızı vereceğiz." dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Kadir Aydar'ın Ceyhan'da önemli hizmetlere imza attığını belirterek, "Ben inanıyorum ki YSK hukuka uygun bir karar verecek ve Kadir de görevine devam edecek. Biz de Kadir kardeşimizin hep yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Bu arada, basın toplantısının düzenlediği salonda masalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kolonya ve dezenfektan konuldu. Sırasıyla birer koltuğa "boş bırakınız" yazıları asıldı. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi de toplantıya maske takarak geldi.