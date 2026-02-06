Ceyhan'da Otomobil Yangını: 3 Yaralı - Son Dakika
Ceyhan'da Otomobil Yangını: 3 Yaralı

06.02.2026 18:01
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı.

İlçedeki Namık Kemal Mahallesi, Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'nda ilerleyen Mustafa İ. idaresindeki otomobilde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü ile 2 kişi araçtan indi. Bu sırada meydana gelen küçük çaplı parlama nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Ceyhan, Adana, Yerel, Olay, Son Dakika

