Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar Belediyesinin Araç Filosuna 43 Yeni Araç Eklendi

Ceylanpınar Belediyesinin Araç Filosuna 43 Yeni Araç Eklendi

39 dakika önce

Ceylanpınar Belediyesi, güçlendirdiği araç filosu ile ilçenin dört bir yanına ilçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan hizmetlerine devam ediyor.

Ceylanpınar Belediyesinin Araç Filosuna 43 Yeni Araç Eklendi, System.String[]
Ceylanpınar Belediyesi, güçlendirdiği araç filosu ile ilçenin dört bir yanına ilçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan hizmetlerine devam ediyor. Filoya 43 yeni araç alındı.

Ceylanpınar Belediyesi ilçe merkezi ve kırsaldan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmek için araç filosunu geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde her geçen gün güçlendirdi. Geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde bünyesine 43 yeni araç dahil eden Ceylanpınar Belediyesi, vatandaşlardan gelen bütün taleplere hızlı bir şekilde cevap verdi. Vatandaş taleplerini geri plana atmayan Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu her geçen gün arttırdı. Geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde Ceylanpınar Belediyesi 43 yeni araç alarak filosunu güçlendirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, güçlendirilen araç filosu ile beraber ilçeye daha kaliteli bir hizmet sunduklarını ifade etti. Atilla, "31 Mart 2014 tarihi itibariyle yönetimi devraldığımız gün neredeyse hizmet verecek araç yoktu. O günden bu yana ise filomuza 43 yeni araç aldık. 43 aracın da değeri eski parayla 60 trilyon 27 milyar değerindedir. Biz Ceylanpınar için ne yapsak azdır. Artık kırsaldan da gelen taleplere de kolayca cevap veriyoruz. Güçlendirilmiş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet sunuyoruz. Uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Hedefimiz daha temiz ve güzel bir Ceylanpınar ve her şey Ceylanpınar için" dedi - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:39:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar Belediyesinin Araç Filosuna 43 Yeni Araç Eklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]