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Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir şahıs, kimlik kontrolünde yakalandı.

Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir şahıs, kimlik kontrolünde yakalandı.


İlçenin Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri Y.K isimli şahsa kimlik sorgusu gerçekleştirdi. Bu sırada polisin elinden kaçmaya çalışan şüpheli, Kaledere Mahallesi Orta Çarşı Caddesi'ne kaçmaya çalıştı. Asayiş ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı uzun zamandır aranan cezaevi firarisi Y.K. olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
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