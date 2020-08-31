Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS 'le alınabiliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için " HES kodu " uygulamasına geçilmesini önerdi.

Cezaevlerine ziyaretçiler, yarından itibaren yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında " Hayat Eve Sığar ( HES ) kodu"yla alınacak.

Son Dakika › Güncel › Cezaevlerine ziyaretçiler 'HES kodu'yla giriş yapacak - Son Dakika

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