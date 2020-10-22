- Cezayir'de ilkokullar eğitim ve öğretime başladı - Son Dakika

- Cezayir'de ilkokullar eğitim ve öğretime başladı

CEZAYİR - Cezayir'de dün ilkokulların açılmasının ardından 5 milyondan fazla ilk okul öğrencisi ders başı yaptı.

Cezayir'de Covid-19 nedeniyle 12 Mart'ta kapatılan okullar 7 aydan sonra tekrardan açıldı. Ülkede dün ilkokulların açılmasıyla öğrenciler için eğitim ve öğretim yılı da başladı. Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad, 5 milyondan fazla ilkokul öğrencisinin dün ders başı yapacağını belirterek, halka Covid-19'a karşı önlem alınması çağrısı yaptı. Velilere seslenen Djerad, "Öğrencilerin sağlığını korumak için görevlilere destek olun" ifadelerini kullandı. Cezayir'de lise ve üniversiteler ise 4 Kasım'da ders başı yapacak.

Cezayir'de ilk Covid-19 vakası 25 Şubat'ta kayıtlara geçmişti. Covid-19 pandemisi ile mücadele eden Cezayir'de son verilere göre toplam, 41 milyon 574 bin 740 pozitif vaka bulunuyorken, 1 milyon 137 bin 742 kişi hayatını kaybetti.