Son Dakika Haberleri: Cezayir'den Tunuslu Gazeteciye Sınır Dışı

Cezayir'den Tunuslu Gazeteciye Sınır Dışı

3 saat önce

Cezayir, Tunuslu gazeteci Tarek Amara'yı sınır dışı etti.

Cezayir'den Tunuslu Gazeteciye Sınır Dışı, System.String[]
Cezayir, Tunuslu gazeteci Tarek Amara'yı sınır dışı etti.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'ya karşı protesto gösterilerini takip etmek üzere görevlendirilen Tunuslu gazeteci Tarek Amara'yı gözaltının ardından sınır dışı etti.

Amara, haberinde Cezayir'de gerçekleştirilen son mitinge katılanların sayısını 1 milyon olarak açıklamıştı. Ancak resmi kaynakların, katılımcıların 1 milyon olmadığını ifade etmesinin ardından Amara dün gözaltına alınmıştı. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Abdelaziz Bouteflika, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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