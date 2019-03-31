Cezayir'den Tunuslu Gazeteciye Sınır Dışı

Cezayir, Tunuslu gazeteci Tarek Amara'yı sınır dışı etti.

Cezayir, Tunuslu gazeteci Tarek Amara'yı sınır dışı etti.



Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'ya karşı protesto gösterilerini takip etmek üzere görevlendirilen Tunuslu gazeteci Tarek Amara'yı gözaltının ardından sınır dışı etti.



Amara, haberinde Cezayir'de gerçekleştirilen son mitinge katılanların sayısını 1 milyon olarak açıklamıştı. Ancak resmi kaynakların, katılımcıların 1 milyon olmadığını ifade etmesinin ardından Amara dün gözaltına alınmıştı. - CEZAYİR

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