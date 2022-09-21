Cezayir'den İtalya'ya ilave 10 milyar metreküp doğal gaz gönderilecek - Son Dakika
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Cezayir'den İtalya'ya ilave 10 milyar metreküp doğal gaz gönderilecek

21.09.2022 22:14
Cezayir'den İtalya'ya ilave 10 milyar metreküp doğal gaz gönderilecek

Cezayir Enerji Bakanlığı, İtalya'ya yıl sonuna kadar 10 milyar metreküp ilave doğal gazın gönderileceğini duyurdu.

Cezayir Enerji Bakanlığı, İtalya'ya yıl sonuna kadar 10 milyar metreküp ilave doğal gazın gönderileceğini duyurdu.

Cezayir resmi ajansı APS'ye göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in yıl sonundan önce İtalya'ya doğal gaz arzını 25 milyar metreküpe çıkarmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Cezayir'in İtalya'ya karşı yükümlülüklerini bugüne kadar 17,8 milyar metreküp gaz teslim ederek yerine getirdiği ve Cezayir'in İtalya'ya ilk gaz tedarikçisi konumunu pekiştirdiğine vurgu yapılarak, İtalya'nın gelecek aylarda ilave 10 milyar metreküp doğal gaz alacağı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 18 Temmuz'da ülkesinin İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini artıracağını duyurmuştu.

Cezayir, İtalya'nın Sicilya Adası'nı Tunus üzerinden Cezayir'e bağlayan ve yıllık maksimum 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Trans-Mediterranean boru hattıyla İtalya'ya doğal gaz sağlıyor.

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Kaynak: AA

Enerji Bakanlığı, Cezayir, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'den İtalya'ya ilave 10 milyar metreküp doğal gaz gönderilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'den İtalya'ya ilave 10 milyar metreküp doğal gaz gönderilecek - Son Dakika
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