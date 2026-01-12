CHP Aksaray'dan Gazetecilere Kahvaltı - Son Dakika
CHP Aksaray'dan Gazetecilere Kahvaltı

12.01.2026 15:22
CHP Aksaray, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluşarak, basının önemini vurguladı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için kahvaltı programında basın mensuplarıyla buluştu. İl Başkanı Bilal Özdemir, "Basın, bir yandan halkın haber alma hakkına hizmet ederken, diğer yandan yönetenleri denetleme aracı olarak demokrasiyi güçlendirmektedir. Bir ülkede basın ne kadar özgürse, yolsuzluk o kadar azalır. Basın ne kadar özgürse, iktidar o kadar hesap verir. Kısaca; basın özgürse, ülke de özgürdür" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ilde görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltılı programda bir araya geldi. Özel bir kahvaltı mekanında düzenlenen buluşmaya İl Başkanı Bilal Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Elif Gökkuş, Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Bilal Özdemir, gazetecilerin toplum açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek günlerini kutladı.

"Yerel basının ekonomik sorunlarını aştığı güzel günlerde buluşmayı diliyorum"

Özdemir konuşmasında basının demokrasi içindeki rolüne dikkati çekerek, "Özgür, bağımsız ve tarafsız basın, demokrasimizin zorunlu ve temel unsurlarından biridir. Basın, bir yandan halkın haber alma hakkına hizmet ederken, diğer yandan yönetenleri denetleme aracı olarak demokrasiyi güçlendirmektedir. Bir ülkede basın ne kadar özgürse, yolsuzluk o kadar azalır. Basın ne kadar özgürse, iktidar o kadar hesap verir. Kısaca; basın özgürse, ülke de özgürdür" dedi.

Türkiye'de basın mensuplarının ekonomik, sosyal ve hukuki şartlar açısından daha iyi koşullara kavuşması gerektiğini ifade eden Özdemir, özellikle yerel medya kuruluşlarının yaşadığı sorunlara da dikkati çekti.

Yerel basının hem kamuoyunun bilgilendirilmesinde hem de yerel yönetimlerin denetlenmesinde önemli bir misyon üstlendiğine işaret eden Özdemir, "Hiçbir gazetecinin sadece mesleğini yaptığı için tutuklanmadığı, cezalandırılmadığı, otosansür uygulamak zorunda kalmadığı; özellikle yerel basının ekonomik sorunlarını aştığı güzel günlerde tekrar buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

