CHP'den 69 Yaş Sınırı Düzenlemesine Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, motokurye faaliyetlerinde yaş sınırının 69'a çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM Başkanlığı'na Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, şunlar kaydedildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik' ile motorlu kurye faaliyetlerinde üst yaş sınırı 69'a çıkarılmıştır. Bu düzenleme yalnızca teknik bir mesleki yeterlilik düzenlemesi değil sosyal devlet anlayışı, emeklilik sistemi, gelir dağılımı, iş güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği, genç işsizliği ve kamu güvenliği açısından çok boyutlu sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye'de 69 yaşında yurttaşların riskli ve fiziksel efor gerektiren bir meslekte çalışmak zorunda kalması tercihten çok ekonomik zorunlulukla açıklanabilecek bir toplumsal gerçekliğe işaret etmektedir. Bu durum sosyal devlet ilkesinin zayıfladığını, emeklilik gelirlerinin yaşamaya yetmediğini ve yaşlı yoksulluğunun yapısal hale geldiğini göstermektedir. Ayrıca motorlu kurye faaliyeti trafik güvenliği, refleks süresi, fiziksel dayanıklılık, sağlık riski ve kamusal güvenlik açısından yüksek riskli bir iş koludur. Bu nedenle yaş sınırının yükseltilmesi yalnızca bireysel bir tercih alanı değil, doğrudan kamusal sorumluluk alanıdır. Sonuç olarak bu düzenleme teknik bir mesleki yeterlilik düzenlemesi değil emeklilik sistemi, gelir dağılımı, yoksulluk, genç işsizliği, sosyal devlet anlayışı ve kamu güvenliğiyle doğrudan bağlantılı yapısal bir politika tercihini ifade etmektedir. Bu nedenle konu yalnızca ulaştırma politikası değil sosyal devletin işleyişine dair bütüncül bir kamu politikası sorunudur."

"69 yaşında yurttaşların çalışmak zorunda kalmasının nedeni emeklilik maaşlarının yetersizliği midir"

Tanrıkulu'nun Uraloğlu'na soruları şöyle:

"69 yaşında yurttaşların çalışmak zorunda kalmasının temel nedeni olarak emeklilik maaşlarının yetersizliği Bakanlığınızca tespit edilmiş midir? Türkiye'de emeklilik maaşlarının açlık ve yoksulluk sınırı karşısındaki durumu analiz edilmiş midir? Bu düzenleme hazırlanırken bu veriler dikkate alınmış mıdır? Kaç emekli yurttaş aktif olarak kayıtlı/fiili şekilde çalışmaktadır? Bunların yaş gruplarına göre dağılımı nedir? 65 yaş üstü çalışmak zorunda kalan yurttaşlara ilişkin sosyoekonomik etki analizleri yapılmış mıdır?

"69 yaşında çalışmanın bir tercih değil zorunluluk olduğu gerçeği kamu politikası olarak kabul edilmekte midir"

Bu düzenleme hazırlanırken yaşlı yoksulluğu ve geçim sıkıntısı üzerine herhangi bir etki analizi yapılmış mıdır? 69 yaşında çalışmanın bir tercih değil zorunluluk olduğu gerçeği kamu politikası olarak kabul edilmekte midir? Bu düzenleme, sosyal yardım ve sosyal güvenlik sisteminin yetersizliğinin dolaylı kabulü anlamına gelmekte midir? Motorlu kurye faaliyetlerinin yüksek riskli iş kolu olduğu kabul edilmekte midir? 65 yaş üstü sürücülerin refleks, sağlık ve risk oranlarına ilişkin bilimsel veriler incelenmiş midir? Yaş sınırı yükseltilmeden önce herhangi bir sağlık, refleks, psikomotor yeterlilik standardı getirilmiş midir? Bu düzenlemenin trafik kazalarına olası etkisine dair risk analizi yapılmış mıdır? Kamu güvenliği açısından doğabilecek risklere karşı alınan önlemler nelerdir?

"Bu düzenleme yoksulluğun yönetimi politikası mıdır, yoksa yoksulluğun çözümü politikası mıdır"

Türkiye'de genç işsizliği oranı kaçtır? Bu düzenlemenin genç istihdamı üzerindeki etkisi analiz edilmiş midir? Genç işsizliği sorunu çözülmeden yaş sınırının yükseltilmesi istihdam politikası açısından çelişki değil midir? Gençlerin iş bulamadığı bir ekonomide, yaşlıların çalışmak zorunda kalması yapısal bir politika başarısızlığı değil midir? Devletin temel görevi, yurttaşlarını ileri yaşlarda riskli işlerde çalışmak zorunda bırakmak mıdır, yoksa insanca yaşam koşulları sağlamak mıdır? Bu düzenleme sosyal devlet ilkesine uygun mudur? Bu düzenleme yoksulluğun yönetimi politikası mıdır, yoksa yoksulluğun çözümü politikası mıdır? Bakanlığınız bu düzenlemeyi sosyal politika, istihdam politikası ve sosyal güvenlik politikalarıyla uyumlu görmekte midir?

"69 yaşında yurttaşların riskli işlerde çalışmasının insan onuruna uygun olduğunu düşünüyor musunuz"

69 yaşında yurttaşların riskli işlerde çalışmasının insan onuruna uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Bu düzenlemenin toplumsal vicdan üzerindeki etkileri değerlendirilmiş midir? Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin yaşlılarına sunduğu yaşam koşullarıyla ölçüldüğü gerçeği Bakanlığınızca kabul edilmekte midir?"