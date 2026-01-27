CHP\'den Adalet Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini herkesten fazla istiyoruz. Yurttaşlarımızın refahını istiyoruz." dedi.

Emre, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasını 25 basın mensubunun izlemesine karar verildiğini, bunlardan 5'inin yabancı, 20'sinin yerli basın mensubu olduğunu, bunların kimler olacağına da yine mahkemenin karar verdiğini söyledi.

Davanın kameralar önünde olmasını, herkesin gelip izlemesini talep eden Emre, "Halkın hakemliğinde bu işin kararını direkt halk versin. Biz burada bir bireysel savunma içerisinde değiliz, bu ülkenin adaletini savunuyoruz. Bu ülkenin geleceğini savunuyoruz. Eğer burada bir samimiyet varsa buyurun arkadaşlar. Herkesin erişimine mahkeme salonları açılsın." diye konuştu.

Emre, CHP'nin belediyeler eliyle yurttaşların sorunlarını çözmeye çalıştığını kaydederek, "Bizim önceliğimiz tabii hep söylüyoruz, siyasi polemikler değil. Vatandaşın mutfağındaki yangındır, yaşadığı sıkıntılardır. Bunları giderebilmek için elimizdeki imkanlarla birlikte sosyal belediyecilik anlamında yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini herkesten fazla istiyoruz. Yurttaşlarımızın refahını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre, şu an İstanbul'da 127 tane çocuk etkinlik merkezi olduğunu belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde bir çocuğa şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin, şunları söyledi:

"Yetkililerimiz hiç vakit kaybetmeden olayın soruşturulmasıyla ilgili, burada bu hizmet biriminde 35 kamera var, kör nokta yok, bakın 35 kamera var ve her yer görülüyor. Kanunen 15 gün kayıt tutulma süresi var, 3 ay boyunca o kayıtlar tutuluyor. Buralardaki tüm araştırmalar bizzat bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. İlk etapta orada ilgili eğitmen herhangi bir şekilde kendisiyle ilgili gözaltı ve tutuklama yokken basın çağrılıyor, olay yeri inceleme ekipleri bir baskın görüntüsü ve peşine her şey ortada olmasına rağmen, o eğitmenin de olayda hiçbir rolü, hiçbir eylemi olmadığı görüntüler de görünmesine rağmen tutuklandığını görüyoruz."

Ülkenin kaynaklarının yurttaşlar için kullanılmadığını öne süren Emre, kaynakların emekliler ve işçiler için kullanılması gerektiğini ifade etti.