CHP'den Asgari Ücret Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
CHP'den Asgari Ücret Eylemi Devam Ediyor

10.01.2026 22:53
CHP, asgari ücreti 39 bin lira ve emekli aylığını aynı seviyeye çekmek için Meclis'te eylemde.

(ANKARA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde, "Yoksullar, işsizler, asgari ücretliler, tokmak sizin elinizde. Cumhuriyet Halk Partisi grubu en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilsin diye sizin adınıza mücadele ediyor" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul'dakii eylemlerinden sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksullar, işsizler, asgari ücretliler, tokmak sizin elinizde. Cumhuriyet Halk Partisi grubu en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilsin diye sizin adınıza mücadele ediyor. Sizlerin elinde tokmak var. Bu iktidarın kafasına bu tokmağı vurun"

Kaynak: ANKA

