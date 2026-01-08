CHP'den Çiftçilere Borçta Kolaylık Talebi - Son Dakika
Politika

CHP'den Çiftçilere Borçta Kolaylık Talebi

08.01.2026 11:17
CHP'li Aygun, çiftçilere borçlarını ödeyebilmeleri için 2 yıl erteleme önerdi, su kıtlığına dikkat çekti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, çiftçilere borç ödemesi için kolaylık getirilmesini talep etti.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımdaki vahşi sulamaya değinerek, Tekirdağ'da damlama sulama sistemi oranının yüzde 6 civarında olduğunu belirtti.

Türkiye'de tarımın tamamen vahşi sulamaya terk edildiğini, damlama sulama sistemine geçmek için de bir çaba olmadığını savunan Aygun, "Su kıtlığı çekiyoruz, değerler gittikçe de küresel ısınmayla su kıtlığı olacağını gösteriyor ama biz hala daha kafamızı kuma gömmüşüz, hala boş işlerle uğraşıyoruz." dedi.

Aygun, çiftçinin borcuna borç kattığını, tüketicinin ise uygun fiyatlı gıdaya erişemediğini ileri sürdü.

Son bir yılda çiftçinin borçlarının yüzde 43 arttığını iddia eden Aygun, "Borç miktarı 837 milyar liradan 1 trilyon 198 milyar liraya yükselmiş. Bu artış, 2024 Kasım, 2025 Kasım döneminde gerçekleşmiş olup, çiftçimizin borcu 361 milyar lira artış göstermiş." diye konuştu.

Aygun, çiftçinin adım adım iflasa sürüklendiğini ileri sürerek, "Buradan Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Şimşek, artık çiftçiyi görmeniz, Türk çiftçisini bu kara tablodan çıkaracak reçeteyi bir an evvel ortaya koymanız gerekiyor. 'Hiç olmazsa borcunu ödeyebilmesi için takibe düşen çiftçilere 2 yıl ödemesiz, ardından 5 eşit taksitte ödeme kolaylığı sağlayın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

