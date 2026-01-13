CHP'den Emekli Maaşı İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Emekli Maaşı İçin Eylem

13.01.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, asgari ücretin 39 bin lira ve emekli maaşlarının yükseltilmesi için Meclis'te eylemde.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP milletvekillerinin asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının 39 bin liraya yükseltilmesi talebiyle başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 6'ncı gününde, "16 milyon emeklimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 6'ncı gününde devam ediyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulundan, "TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının düzeltilmesi için başlattığımız nöbetimiz altıncı gününde. 16 milyon emeklimizin sesi olmaya devam edeceğiz" notuyla paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"6 gündür burada nöbet tutuyoruz"

"Günaydın. Burası Gazi Meclisimiz. Meclis'in Genel Kurul Salonu. 6 gündür burada nöbet tutuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Ama sadece biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu değiliz; aslında milyonlar burada nöbet tutuyor. Milyonlarca emekliyi açlığa, sefalete, yoksulluğa mahküm eden anlayışı protesto etmek için ve emekli maaşlarının düzeltilmesi için burada direniyoruz. Emekli maaşları düşük. Sadece en düşük alanlar değil 16 milyon emeklinin tamamının maaşı düşük. O yüzden sadece 20 bin liraya yükseltildi diye halkı kandırmaya çalıştıkları maaşların yükseltilmesi için değil; aynı zamanda hem seyyanen zam hem de intibak yapılması için burada direniyoruz. Kamuoyuna buradan mesajlar gönderiyoruz.

"Türkiye'de ezilen milyonların sesli olmaya devam edeceğiz"

Bugün 6'ncı gün. Bugüne kadar 24 saat hiç ayrılmadan, her gün 24 saat burada milletvekilleri olarak durduk. Bugün Genel Başkanımız grup toplantısını yapacak. O grup toplantısı da emeklilere ayrıldı, emekliler için mesajlar verilecek. Ondan sonra da nöbet devam edecek. Önümüzdeki günlerde komisyona kanun geliyor, 20 bin liraya çıkarma. İşte bunu sanki büyük bir lütuf gibi 'Daha fazlasını yapamıyoruz' diye ahlayrak, vahlayarak getirdikleri kanun Meclis'e geliyor. Orada da biz emeklinin hakkını savunmaya, 20 bin liranın asla yetmeyeceğini sadece 20 bin liraya yükseltmek değil; hem onun yükseltilmesi hem seyyanen zam hem intibakın hayata geçmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak mücadele edeceğiz. 16 milyon emeklinin sesi olmaya, sadece onların değil aynı zamanda emekçinin sesi olmaya, Türkiye'de ezilen milyonların sesli olmaya devam edeceğiz ve bir an önce seçim gününü yakına getirip bir an önce sandığı getirip iktidar olmaya hazırız."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Emekli Maaşı İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:16:28. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Emekli Maaşı İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.