CHP'den Emekli Maaşı İçin Eylem

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP milletvekillerinin asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının 39 bin liraya yükseltilmesi talebiyle başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 6'ncı gününde, "16 milyon emeklimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 6'ncı gününde devam ediyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulundan, "TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının düzeltilmesi için başlattığımız nöbetimiz altıncı gününde. 16 milyon emeklimizin sesi olmaya devam edeceğiz" notuyla paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"6 gündür burada nöbet tutuyoruz"

"Günaydın. Burası Gazi Meclisimiz. Meclis'in Genel Kurul Salonu. 6 gündür burada nöbet tutuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Ama sadece biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu değiliz; aslında milyonlar burada nöbet tutuyor. Milyonlarca emekliyi açlığa, sefalete, yoksulluğa mahküm eden anlayışı protesto etmek için ve emekli maaşlarının düzeltilmesi için burada direniyoruz. Emekli maaşları düşük. Sadece en düşük alanlar değil 16 milyon emeklinin tamamının maaşı düşük. O yüzden sadece 20 bin liraya yükseltildi diye halkı kandırmaya çalıştıkları maaşların yükseltilmesi için değil; aynı zamanda hem seyyanen zam hem de intibak yapılması için burada direniyoruz. Kamuoyuna buradan mesajlar gönderiyoruz.

"Türkiye'de ezilen milyonların sesli olmaya devam edeceğiz"

Bugün 6'ncı gün. Bugüne kadar 24 saat hiç ayrılmadan, her gün 24 saat burada milletvekilleri olarak durduk. Bugün Genel Başkanımız grup toplantısını yapacak. O grup toplantısı da emeklilere ayrıldı, emekliler için mesajlar verilecek. Ondan sonra da nöbet devam edecek. Önümüzdeki günlerde komisyona kanun geliyor, 20 bin liraya çıkarma. İşte bunu sanki büyük bir lütuf gibi 'Daha fazlasını yapamıyoruz' diye ahlayrak, vahlayarak getirdikleri kanun Meclis'e geliyor. Orada da biz emeklinin hakkını savunmaya, 20 bin liranın asla yetmeyeceğini sadece 20 bin liraya yükseltmek değil; hem onun yükseltilmesi hem seyyanen zam hem intibakın hayata geçmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak mücadele edeceğiz. 16 milyon emeklinin sesi olmaya, sadece onların değil aynı zamanda emekçinin sesi olmaya, Türkiye'de ezilen milyonların sesli olmaya devam edeceğiz ve bir an önce seçim gününü yakına getirip bir an önce sandığı getirip iktidar olmaya hazırız."