CHP'den Emeklilere Destek Çağrısı

01.02.2026 11:03
Ömer Fethi Gürer, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin derin yoksullukla savaştığını ifade ederek, "Emekli ödediği primin karşılığını alamıyor, bulunduğu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Onun için emeklilerin ücretlerinde mutlaka iyileştirilme yapılmalı. Emekli açlık sınırı altında yaşamı hak etmiyor. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz kanun teklifi görüşülmeli ve emekliye mutlaka kira yardımıyla yakacak yardımı da sağlanmalı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin alım gücünün çok az olduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Gürer, kanun teklifiyle, emeklilerin kış aylarında yaşadığı ısınma ve barınma sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde emekli olmak da, emekli yaşamak da zorlaştırıldı. Emekli maaşları açlık sınırının altında kaldı. Emekli maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması için verdiğimiz mücadeleye rağmen 20 bin lira bir aylık emeklimize reva görüldü. Emeklimizin yaşamını sürdürebilmesi için bu düşük aylıkla yaşayacağı sorunları dikkate alarak yeni bir kanun teklifi hazırladım. Bu kanun teklifinde emeklilerimize her yıl kasım, aralık, ocak, şubat aylarında 5 bin lira yakacak yardımında bulunulması, ayrıca kirada oturan emekli için asgari ücretin yarısı kadar emeklilere her ay kira yardımında bulunulmasını öneren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundum. Tüm emeklilere seyyanen zam yapılması, onların durumunun iyileştirilmesi, en düşük emekli aylığının asgari ücret olması, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması, ilaç katkı payının kaldırılması, intibak düzenlemesinin yapılması emeklimize bir nefes saldıracak.

"Emeklerimizin daha iyi bir yaşama ermeleri için mutlak suretle sağlanması gereken destekler var"

Anayasamız, yaşlıların korunmasını hükmediyor. Anayasadaki açık hüküm, bugün içinde bulunan koşullarda yaşlılarımızın korunmadığının göstergesi. Bu nedenle emeklerimizin daha iyi bir yaşama ermeleri için mutlak suretle sağlanması gereken destekler var. Yakacak yardımı, kira yardımı da bu kapsamda ve tüm emeklilerimize seyyanen zam yapılarak yaşamları iyileştirilmeli. Katsayı yüzde 70'ten 30'a düşürülmeseydi bugün en düşük emeklinin maaşı 40 bin lira civarında olacaktı. ve bu emeklinin elinden alındı. Emekli ödediği primin karşılığını alamıyor, bulunduğu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Onun için emeklilerin ücretlerinde mutlaka iyileştirilme yapılmalı. Emekli açlık sınırı altında yaşamı hak etmiyor. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz kanun teklifi görüşülmeli ve emekliye mutlaka kira yardımıyla yakacak yardımı da sağlanmalı."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

