CHP'den Emeklilere Destek Eylemi

11.01.2026 21:51
CHP milletvekilleri, asgari ücret ve emekli maaşlarının yükseltilmesi için TBMM'de eylem yapıyor.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 4'üncü gününde, "İktidara buradan sesleniyoruz; emekliler bu ülkenin, gençliklerinde, sağlıklı çağlarında bu ülkeye hizmet etmiş olan kıymetli yurttaşlarıdır. Onlara en üst düzeyde saygıyı, en üst düzeyde yaşam koşullarını sağlamak  bir milletin görevidir. Emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 4'üncü gününde devam ediyor.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de "Meclis'i terk etmeme eylemi"ne katılan nöbetteki milletvekili grubu ile birlikte Genel Kurul'da çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özçağdaş, şu açıklamayı yaptı:

"CHP Grubu olarak TBMM'de emeklilerimiz için sürdürdüğümüz nöbetin 4. günündeyiz. Bu iktidar döneminde emeklilerimiz yıllar içinde haklarını kaybetti; açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi. Bu iktidar bunların yıllardır dile getirdiği dertlerini, feryatlarını duymamayı tercih etti. Milletvekilleri olarak bugün 4'üncü günümüzdeyiz. İktidara buradan sesleniyoruz; emekliler, bu ülkenin gençliklerinde, sağlıklı çağlarında bu ülkeye hizmet etmiş olan kıymetli yurttaşlarıdır. Onlara en üst düzeyde saygıyı en üst düzeyde yaşam koşullarını sağlamak  bir milletin görevidir. Emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu iktidar 2002 yılında iktidar olduğunda emekli maaşları 1,5 asgari ücretti. Buradan söylüyoruz; emekli maaşlarını başlangıç olarak asgari ücret seviyesine çekmek zorunluluğu vardır. Sadece en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sadece en düşük tabandan maaş alan emekliler değil, en alt seviyeyi asgari ücret yapmak belirlenecek katsayı çerçevesinde de diğer emekli maaşlarını da  buna göre ayarlamak zorunluluğu vardır. Emekliler bu ülkenin, saygın, kıymetli, eli öpülesi yurttaşlarıdır. Cumhuriyet Halk partisi olarak emeklilerin seslerini duyurmaya devam edeceğiz. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

