CHP\'den Emeklilere Yetersiz Zam Tepkisi

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, en düşük emekli aylığıyla ilgili yapılan son düzenlemenin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Bin lirayla pazara gitseniz file dolmuyor, kasaptan bir kilo et alamıyorsunuz. Kendi çocuklarına harçlık olarak bile vermeyecekleri parayı emekliye zam diye sundular" dedi.

CHP Esenler İlçe Başkanlığı, "Yoksulluk Kader Olamaz" paneli düzenledi. Panelde konuşan emekli vatandaşlar, yaşadıkları geçim sıkıntılarını dile getirdiler.

Panelin açılış konuşmasını yapan CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin sahadan örnekler vererek değerlendirmelerde bulundu.

DİSK Dev Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ise emeklilerin yaşam ve geçim koşullarını, örgütlenme hakkının önündeki fiili ve yapısal engelleri ve emeklilerin Türkiye'de neden söz sahibi olamadığını anlattı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Bingöl de emeklinin bütçeden yeteri kadar pay almadığını söyledi.

"Beş emekli bir araya gelse yoksulluk sınırını aşamıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de emeklilerin büyük bölümünün açlık sınırının altında yaşadığını belirterek, Türkiye'de 17 milyon emeklinin ortalama maaşının 23 bin 500 lira olduğunu, açlık sınırının ise 30 bin lirayı aştığını söyledi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez memur emeklilerinin de açlık sınırının altında maaş aldığını öne süren Karasu, "Bugün beş emekli bir araya gelse yoksulluk sınırını aşamıyor" ifadelerini kullandı. Karasu, vergide, paylaşımda ve dağıtımda adalet kalmadığını öne sürerek bütçe görüşmelerinde emekli, işçi, kadın, genç ve asgari ücretlilerin yok sayıldığını dile getirdi.

"Bin lirayla pazara gitseniz file dolmuyor"

Karasu, TBMM'de 15 gün boyunca emekliler için partisinin başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemini hatırlatarak, iktidarın kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Yaklaşık 5 milyon emekliye bin lira zam yapıldığını hatırlatan Karasu, "Bin lirayla pazara gitseniz file dolmuyor, kasaptan bir kilo et alamıyorsunuz. Kendi çocuklarına harçlık olarak bile vermeyecekleri parayı emekliye zam diye sundular" dedi.

"Gariban olan AKP'nin kendisidir"

Karasu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in emekliler için söylediği "garibanlar" ifadesini de hatırlatarak, "Garibanlar bize oy veriyor diyerek, emeklilerden bahsediyor. Siz hiç merak etmeyin. Emekli bu ülkede kimsesiz değildir. Emekli bu ülkede gariban değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından tüm üyelerine kadar emeklilerin ve emekçinin yanındadır. Gariban olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylemleridir, AKP'nin kendisidir" dedi.

"Hakkınızı alana kadar hep beraber mücadele edeceğiz"

Emeklilere "Siz AKP'nin yarattığı bu sefalete mecbur musunuz" diye soran ve salondan "Hayır" yanıtını alan Karasu, "O zaman, ayağa kalkacaksınız. O zaman meydanlarda, sokaklarda, alanlarda, kürsülerde hakkınızı alana kadar hep beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Bu ülkenin kaynakları 86 milyona yeter; yeter ki adaletli paylaşalım"

Karasu, CHP'nin emeklilere yönelik çözüm önerilerinin hazır olduğunu belirterek, en düşük emekli aylığının en az bir asgari ücret düzeyine çıkarılması, intibak yasasının çıkarılması, bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret olması, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması ve emeklilere sendika ve toplu sözleşme hakkı tanınması önerilerini sıraladı. Karasu, emeklilere ve emekçilere seslenerek, "Sandık gelecek. Bir kişi değişecek, her şey değişecek. Bu ülkenin kaynakları 86 milyona yeter; yeter ki adaletli paylaşalım" dedi.