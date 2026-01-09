CHP'den Emeklilere Zam Talebi

Haber: Duygu Nil ÖZER

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de sürdürülen "Meclis'i terk etmeme" eylemi kapsamında yaptığı açıklamada, Kur Korumalı Mevduat için 62 milyar dolar harcandığını belirterek, "16,5 milyon emekli açlık sınırının altında yaşatılıyor. İntibak ve seyyanen zam mümkündür, yeter ki isteyin" diye konuştu.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ediyor. Nöbeti, 12'nci saatinin ardından diğer milletvekillerine devreden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Günaydın, açıklamasında şunları söyledi:

"9 Ocak sabahındayız, dün başlayan nöbetimiz bu sabaha kadar devam etti. İlk grup ikinci gruba nöbeti devretmiş bulunuyor. Bunu neden yaptığımızı artık tüm Türkiye biliyor. 16,5 milyon emekliyi açlık sınırının altında yaşatmaya çalışıyorlar. Sadece en alt düzeyde maaş alan 4 milyon kişi 18 bin 900 lira almakla kalmıyor emeklilerin yarısı yani 8 milyondan fazla yurttaşımız 23 bin liranın altında maaş alıyor. Oysa açlık sınırı bu memlektte 30 bin lira. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye, çok önemli kaynaklarını harcadı. Kur Korumalı Mevduatta 62 miyar doları başka bir deyişle 2 trilyon 700 milyar lirayı vergi verenlerden aldı ve rantiyecilere aktardı. Buna karşılık 16,5 milyon emekliye hem intibak yasası çıkarmak hem de seyyanen zam yapmak bizim talebimizdir. Bunun bir yıllık karşılığı 1,9 trilyon lira olabilir, yeter ki isteyin. Biz sadece CHP olarak bu eylemi yapıyor değiliz diğer muhalefet partileri de bize destek veriyorlar. Amacımız buradaki kamuoyu duyarlılığını yükseltmek ve iktidar bloğunu bu anlamda doğru, insan onuruna yakışır bir düzenleme yapmaya zorlamak. Bunun için buradayız. Ben TBMM'den tüm emekli yurttaşlarımıza saygılarımı ve hürmetlerimi yolluyorum. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz."