CHP'den Emeklilere Zammı İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Emeklilere Zammı İçin Eylem

13.01.2026 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, asgari ücreti 39 bin lira yapmayı hedefleyerek emeklilerin hakları için TBMM'de eylemde.

(ANKARA)-CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emekliler için TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları eyleme ilişkin,  "24 yıllık AKP iktidarı ne yazık ki bu ülkenin kaynaklarını doğru yerde kullanmadığı için ve en çok aslında ücretlilerden vergiyi toplayıp bu vergileri daha çok yurt dışındaki faiz borçlarını ödediği için emekliye insanca yaşayabileceği bir zam vermiyor" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi beşinci gününü geride bıraktı. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır  ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarının ülkenin kaynaklarını doğru kullanmadığını belirten Müzeyyen Şevkin, şunları dile getirdi:

"24 yıllık AKP iktidarı ne yazık ki bu ülkenin kaynaklarını doğru yerde kullanmadığı için ve en çok aslında ücretlilerden vergiyi toplayıp bu  vergileri daha çok yurt dışındaki faiz borçlarını ödediği için... 2,5 trilyon şu anda faiz borcu bu yılki bütçede ön görülen ve 1,5 trilyon da ne yazık ki sadece yatırıma ayrılan. Dolayısıyla faize bu kadar para ödeyebilen bu hükümet kaynakları doğru kullansa aslında emekliye de insanca yaşayabileceği bir zammı verebilir. Onlar da böylece hem hastane köşelerinde, acil servislerde ısınmak zorunda kalmazlar h em de tarihi geçmek üzere olan marketlerde ucuzlatılmış gıdaları talim etmek durumunda kalmazlar. İnsanca yaşam ve insanca bir maaş emeklinin hakkı."

CHP iktidarında ilk hedeflerinin asgari ücreti 39 bin lira yapmak olacağını ifade eden Utku Çakır, "16 milyon küsür emeklimiz için buradayız. Bunların 4 milyonu en düşük seviyede emekli maaşı alıyor. Şimdi 20 bin  liraya onları çıkardık diye aldatmaya çalışıyor bu iktidar. Biz tüm emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi için yani önce seyyanen zam sonra  da intibak sağlanması mücadelesindeyiz. Bunun yolu da nereden geçer? En düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitlemekten geçer. Biz seçim sandığı gelsin, iktidar olur olmaz asgari ücrete emekli maaşını eşitleyeceğiz. Asgari ücretin de bugün olduğu gibi 28 bin lira değil, 39 bin lira olması ilk hedefimiz. Sonraki hedefimiz de emeklilerimizin ilk anda asgari ücret, sonrasında da en kısa sürede en az asgari ücretin bir buçuk katı emekli maaşı almasını sağlamak. Sadece en düşük emekli maaşı alan 4 milyon değil, aynı şekilde bu iktidarın yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşamaya, sefalete, yoksulluğa mahkum ettiği toplam 16  milyon emeklimizin derdi için buradayız." dedi.

"İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı lütuf değil haktır" diyen Sibel Suiçmez ise şunları kaydetti:

"İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı lütuf değil haktır. Bunun için emeklilerimizle birlikte mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Emeklilere Zammı İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 02:39:49. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Emeklilere Zammı İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.