CHP'den Emeklilere Zammı İçin Eylem

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi beşinci gününü geride bıraktı. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarının ülkenin kaynaklarını doğru kullanmadığını belirten Müzeyyen Şevkin, şunları dile getirdi:

"24 yıllık AKP iktidarı ne yazık ki bu ülkenin kaynaklarını doğru yerde kullanmadığı için ve en çok aslında ücretlilerden vergiyi toplayıp bu vergileri daha çok yurt dışındaki faiz borçlarını ödediği için... 2,5 trilyon şu anda faiz borcu bu yılki bütçede ön görülen ve 1,5 trilyon da ne yazık ki sadece yatırıma ayrılan. Dolayısıyla faize bu kadar para ödeyebilen bu hükümet kaynakları doğru kullansa aslında emekliye de insanca yaşayabileceği bir zammı verebilir. Onlar da böylece hem hastane köşelerinde, acil servislerde ısınmak zorunda kalmazlar h em de tarihi geçmek üzere olan marketlerde ucuzlatılmış gıdaları talim etmek durumunda kalmazlar. İnsanca yaşam ve insanca bir maaş emeklinin hakkı."

CHP iktidarında ilk hedeflerinin asgari ücreti 39 bin lira yapmak olacağını ifade eden Utku Çakır, "16 milyon küsür emeklimiz için buradayız. Bunların 4 milyonu en düşük seviyede emekli maaşı alıyor. Şimdi 20 bin liraya onları çıkardık diye aldatmaya çalışıyor bu iktidar. Biz tüm emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi için yani önce seyyanen zam sonra da intibak sağlanması mücadelesindeyiz. Bunun yolu da nereden geçer? En düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitlemekten geçer. Biz seçim sandığı gelsin, iktidar olur olmaz asgari ücrete emekli maaşını eşitleyeceğiz. Asgari ücretin de bugün olduğu gibi 28 bin lira değil, 39 bin lira olması ilk hedefimiz. Sonraki hedefimiz de emeklilerimizin ilk anda asgari ücret, sonrasında da en kısa sürede en az asgari ücretin bir buçuk katı emekli maaşı almasını sağlamak. Sadece en düşük emekli maaşı alan 4 milyon değil, aynı şekilde bu iktidarın yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşamaya, sefalete, yoksulluğa mahkum ettiği toplam 16 milyon emeklimizin derdi için buradayız." dedi.

"İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı lütuf değil haktır" diyen Sibel Suiçmez ise şunları kaydetti:

"İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı lütuf değil haktır. Bunun için emeklilerimizle birlikte mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz."