CHP'den İran Gösterilerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den İran Gösterilerine Destek

CHP\'den İran Gösterilerine Destek
09.01.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynel Emre, sivil gösterilere karşı şiddeti reddettiklerini ve diplomasiyi ön planda tuttuklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İran'daki gösterilere ilişkin, "CHP olarak tüm bu meselelerde çizgimiz nettir. Biz sivil gösterilere karşı şiddetin karşısındayız. Dış müdahalenin karşısındayız. Diplomasi, her zaman gerilimi düşüren bir tonda olmalı." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık sorunlarına dikkati çekerek, cezaevinde daha fazla kalmasının büyük zararlara yol açacağını söyledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mehmet Murat Çalık'ın da sağlık sorunlarının olduğunu hatırlatan Emre, "Bugün azıcık hukuk bilgisi olan, vicdan sahibi olan, adalete inanan biri, kendisi hakkındaki o tutarsız suçlamalar ışığında, böylesine bir iddia karşısında en azından ev hapsiyle evde bulunması, sağlığının gözetilerek tahliye edilmesi konusunda ortaklaşacaktır." görüşünü savundu.

Öğrencilere verilen kredi ve bursların miktarının düşük, öğrenci yurtlarının sayısının da yetersiz olduğunu öne süren Emre, şöyle konuştu:

"CHP olarak, bizim düşüncemize göre, üniversiteler ve öğrencilerle ilgili bütüncül politika lazım. Birincisi, YÖK prangasının kaldırılması lazım ki bu iktidar, milletten iktidarlık istediğinde vaatlerinden biri buydu. Gelince tam tersini yaptı. İkinci, tepeden rektör ataması uygulamasının kalkması lazım. Üniversitelerin de tek adam zihniyetinden kurtulması lazım."

Emre, 3 gün önce Şam-Tel Aviv hattında ABD öncülüğünde yeni bir diplomasi trafiği oluşturulduğunu ve bir mekanizma kurulduğunu belirterek, "Bir anlaşmadan bahsediliyor. Üçüncü bir ülkede ortak iletişim hücresi kurulmasından bahsediliyor. İsrail'in bölgede işgal ettiği yerlerin İsrail'de kalması gibi bir durum söz konusu. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin masanın, denklemin dışında kalmaması lazım." ifadelerini kullandı.

İran'da yaşanan gelişmelere değinen Emre, İran'dan kaynaklı güvenlik, göç, bölgesel denge ile enerji ve hayat pahalılığı risklerinin ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Emre, "CHP olarak tüm bu meselelerde çizgimiz nettir. Biz sivil gösterilere karşı şiddetin karşısındayız. Dış müdahalenin karşısındayız. Diplomasi, her zaman gerilimi düşüren bir tonda olmalı." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Zeynel Emre, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İran Gösterilerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:11:43. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den İran Gösterilerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.