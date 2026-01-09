CHP\'den İran Gösterilerine Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İran'daki gösterilere ilişkin, "CHP olarak tüm bu meselelerde çizgimiz nettir. Biz sivil gösterilere karşı şiddetin karşısındayız. Dış müdahalenin karşısındayız. Diplomasi, her zaman gerilimi düşüren bir tonda olmalı." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık sorunlarına dikkati çekerek, cezaevinde daha fazla kalmasının büyük zararlara yol açacağını söyledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mehmet Murat Çalık'ın da sağlık sorunlarının olduğunu hatırlatan Emre, "Bugün azıcık hukuk bilgisi olan, vicdan sahibi olan, adalete inanan biri, kendisi hakkındaki o tutarsız suçlamalar ışığında, böylesine bir iddia karşısında en azından ev hapsiyle evde bulunması, sağlığının gözetilerek tahliye edilmesi konusunda ortaklaşacaktır." görüşünü savundu.

Öğrencilere verilen kredi ve bursların miktarının düşük, öğrenci yurtlarının sayısının da yetersiz olduğunu öne süren Emre, şöyle konuştu:

"CHP olarak, bizim düşüncemize göre, üniversiteler ve öğrencilerle ilgili bütüncül politika lazım. Birincisi, YÖK prangasının kaldırılması lazım ki bu iktidar, milletten iktidarlık istediğinde vaatlerinden biri buydu. Gelince tam tersini yaptı. İkinci, tepeden rektör ataması uygulamasının kalkması lazım. Üniversitelerin de tek adam zihniyetinden kurtulması lazım."

Emre, 3 gün önce Şam-Tel Aviv hattında ABD öncülüğünde yeni bir diplomasi trafiği oluşturulduğunu ve bir mekanizma kurulduğunu belirterek, "Bir anlaşmadan bahsediliyor. Üçüncü bir ülkede ortak iletişim hücresi kurulmasından bahsediliyor. İsrail'in bölgede işgal ettiği yerlerin İsrail'de kalması gibi bir durum söz konusu. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin masanın, denklemin dışında kalmaması lazım." ifadelerini kullandı.

İran'da yaşanan gelişmelere değinen Emre, İran'dan kaynaklı güvenlik, göç, bölgesel denge ile enerji ve hayat pahalılığı risklerinin ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Emre, "CHP olarak tüm bu meselelerde çizgimiz nettir. Biz sivil gösterilere karşı şiddetin karşısındayız. Dış müdahalenin karşısındayız. Diplomasi, her zaman gerilimi düşüren bir tonda olmalı." dedi.