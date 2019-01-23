CHP'den İstifa Eden Mustafa Sarıgül, İstifasının Ardından İlk Kez Konuşarak, "Önümüzdeki Günlerde...
18 dakika önce
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, istifasının ardından ilk kez konuşarak, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi.
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, istifasının ardından ilk kez konuşarak, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
Son Dakika! Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması