CHP'den Kezzaplı Saldırıya Tepki

(GAZİANTEP) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Gaziantep'te kezzaplı saldırıya uğrayan kadını hastanede ziyaret ederek dava sürecini takip edeceklerini açıkladı.

Nazlıaka, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kezzaplı saldırıya uğrayan kadını ziyaret etti. Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antep milletvekilimiz Melih Meriç ile hastanedeyiz. Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından başından aşağı kezzap dökülerek yakılan Sibel kardeşimizi ziyaret ettik. Yaşanan bu insanlık dışı şiddeti bir kez daha lanetliyor, kardeşimize acil şifalar diliyoruz. Dava sürecinin takipçisi olacak ve aileyi yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.