CHP'den MESEM Protestosu

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin Gençlik Kolları, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasını protesto etti. Gençlik Kolları Başkanı Kübra Baydar Acar, "MESEM'in çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AK Parti projesi olduğunu" söyledi.

CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından 81 ilde MESEM'lere karşı ortak basın açıklaması düzenlendi.

CHP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Kübra Baydar Acar, parti binasında yaptığı açıklamada, MESEM'in çocukları eğitimden kopardığını vurgulayarak, "Bu düzen çocukları geleceğe hazırlamıyor, ucuz iş gücüne dönüştürüyor" dedi.

Haftada bir gün okul, dört gün atölye sisteminin "mesleki eğitim değil, işçileştirme" olduğunu belirten Acar, uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Acar, şunları söyledi:

"Bugün sesi kısılanlara ses olmak için, sözü yolda kesilenlerin bıraktıkları yerden sözlerini sürdürebilmek için ülkemizin dört bir yanında basın açıklaması yapıyoruz. Biz CHP gençliği olarak bu ülkenin vicdanlı evlatlarıyız. Zalimliğe susamayız, sömürüye susamayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar ölürken değil, uyurken susulur."

AK Parti iktidarının yıllar içinde eğitim sistemini "parçalayarak işlevsiz hale getirdiğini" dile getiren Acar, bunun sonucunda çocukların işçileştirildiğini, gençlerin ise geleceksiz bırakıldığını anlattı.

Artan çocuk ölümlerinin, suça sürüklenen çocukların, işsiz gençlerin ve madde bağımlılığının hiçbirinin kendiliğinden olmadığını anımsatan Ağıralioğlu, "Yaşadığımız tüm bu kötülük kara düzenin sonucudur. Bu kara düzenin bugünkü görüntüsü ise MESEN'lerdir.

"MESEM, okul çağındaki çocukların eriyen hayatları demek"

İktidara göre MESEM, bize göre düzenin kirli çatlakları arasında eriyip giden, okul çağında işsizleştirilen, yitip giden çocuklar demek. Bu sistemde çocuklar eğitim alamıyor, geleceğe hazırlanmıyor. Ucuz işgücü olarak görülüyor ve sömürülüyor."

MESEM uygulamasının binlerce öğrencinin okulla bağını kopardığını vurgulayan Acar, "Lise çağındaki bir çocuğun haftada bir gün okula, dört gün atölyeye, sanayiye, fabrikaya gittiği bir düzene mesleki eğitim denebilir mi? Okulda olması gereken çocukların atölyede, sanayide, fabrikada ucuz iş gücü yapıldığı bir düzende iş güvenliğinden nasıl bahsedilebilir? Böyle bir düzende çocukların geleceğe hazırlandığı, eğitim gördüğü nasıl söylenilebilir?" diye sordu.

Acar, "MESEM'in çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AK Parti projesi olduğunu" söyledi.