CHP'den Mülakat Sistemi Eleştirisi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamu personeli alımındaki mülakat sisteminin, "kamu güvenliği sorunu haline geldiğini" savundu.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, liyakatin, birikimin, ahlakın ve erdemin sürgün edildiği, kayırmacılığın ve torpilin hüküm sürdüğü bir sistemin çürümesinin ve yozlaşmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Geçen yıl suça karışan kamu görevlilerinin sayısına ilişkin Meclis araştırma önergesi verdiğini anlatan Öztürkmen, önergesinin reddedildiğini dile getirdi. Öztürkmen, "Torpillilerin istihdamını sağlayan bu mülakat sistemi, artık bir kamu güvenliği sorunu haline gelmiştir." sözlerini sarf etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini söyleyerek, "Gelin TBMM'de bu hafta bu yanlışlığı düzeltelim ve milyonlarca emeklimizin yüzünü güldürelim." ifadesini kullandı.

Aileleriyle birlikte 4 milyon kişinin "ehliyet affı" beklediğini belirten Sarıgül, "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne bir madde ilave edelim ve ehliyet affını mutlaka çıkaralım. İnsan canına kastetmemiş, yaralamamış, madde bağımlısı olmayan herkese bir kereye mahsus olmak üzere ehliyetlerini verelim, direksiyonlarının başlarına geçsinler." diye konuştu.