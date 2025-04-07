CHP'den Narenciye Üreticisine Destek Talebi - Son Dakika
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CHP'den Narenciye Üreticisine Destek Talebi

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CHP'li Ayhan Barut, limon ihracatının durdurulmasına karşı üreticiyi destekleme çağrısı yaptı.

07.04.2025 15:03
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(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, limon ihracatının 8 Nisan itibariyle durdurulmasına ilişkin hükümete, "Limondan mandalinaya acilen tüm narenciye üreticisini destekleyin. Halkın ucuz ve uyguna tüketebilmesi için adım atın. İhracatı yasaklamak yerine yeni ihracat pazarları bulun" diye seslendi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, limon ihracatının geçici olarak durdurulmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye narenciye üretiminin merkezi sayılan Doğu Akdeniz bölgesinde geçen günlerde yaşanan zirai don felaketinin tarımsal üretime ve çiftçiye büyük darbe vurduğunu belirtti.

Ayhan Barut, "Elleri nasırlı çiftçimizin binbir emekle ürettiği limon para etmezken, dalında çürüyüp yok olurken, üreticinin ocağı çökerken, milli servet limon ağaçları sökülürken çözüm için kılını kıpırdatmayanlar, üstelik bu yangını büyütenler şimdi limonda ihracatı yasakladı. Utunmaları olsa belki yüzleri kızarır ancak bunlarda o da yok. Çiftçiyi ve üretimi destekleseler, halkın rahat tüketimi için adım atsalar bunların hiçbiri yaşanmazdı. Yanlış yöntem doğru çözüm getirmez. Defalarca bunu denediniz, olan ülkemize, çiftçimize, tarımımıza ve halkımıza oldu. Yanlıştan dönün, ihracatı değil ithalatı yasaklayın" diye konuştu.

"Yazıklar olsun böyle düzene"

Yıllardır yaşanan sorunların çiftçiyi canından bezdirdiğini aktaran Barut, şunları kaydetti:

"Toplumun tüm kesimleri gibi çiftçiyi de mağdur eden AKP iktidarı, yaşanan sorunları büyütmeye devam ediyor. Yıllardır ürünü para etmeyen, desteksiz ve sahipsiz bırakılan, borç batağına sokulan çiftçimizin sesini duyan olmadı. Mazottan gübreye, elektrikten suya, zirai ilaçtan tohuma tüm tarımsal üretim girdileri fahiş oranda zamlanırken, üreticinin ürünü para etmedi. Dalında kalan ürün çürüdü. Çiftçinin emeği, milli servetimiz yerlere döküldü, ağaçlar kesildi. Bir narenciye bahçesinin kurulumu ve verime oturması yıllar alıyor. Üreticinin ürünü dalında kalıp çürümeye terk edilirken, ağaçlar kesilirken tüketici de marketlerde ve pazarlarda limon, mandalina, portakal alamaz hale geldi. Çiftçi mağdur, tüketici mağdur. Bu kara düzenin sorumlusu AKP iktidarı ise çözüm üretmek yerine tarımı ve çiftçiyi yalnız bırakarak, ithalat sevdasıyla rant peşinde koşarak hareket ediyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Limondan mandalinaya acilen tüm narenciye üreticisini destekleyin. Halkın ucuz ve uyguna tüketebilmesi için adım atın. İhracatı yasaklamak yerine yeni ihracat pazarları bulun. Tarımı ve üreticiyi ayağa kaldırın."

Kaynak: ANKA

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