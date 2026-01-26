CHP'den Suriye'ye Yardım Çağrısı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, " Suriye'ye insani yardım koridorunun Türkiye üzerinden açılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Alp, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşananları dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden çatışmalı ortamda altyapının sistematik olarak tahrip edildiğini, elektrik, su ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini ileri süren Alp, "Gıdaya, eğitime ve güvenli barınmaya erişimin imkansız hale gelmesi, özellikle çocukların yaşam, hayatta kalma ve gelişme hakkını ciddi biçimde tehdit etmektedir." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde yaşananların yalnızca bölgesel bir kriz değil, "ağır bir insanlık sorunu" olduğunu savunan Alp, "Suriye'ye en başta insani yardım koridorunun Türkiye üzerinden açılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.