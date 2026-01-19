CHP'den Ucuz Et Satışı Teklifi - Son Dakika
19.01.2026 12:45
Hasan Öztürkmen, ithal ucuz etlerin doğrudan vatandaşa satılmasını için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla ithal edilen ucuz etlerin şirketlere değil doğrudan vatandaşa satılması amacıyla TBMM'ye kanun teklifi sundu. Öztürkmen, et ithalatına rağmen fiyatların düşmediğini, dar gelirli yurttaşların ete erişemediğini belirtti.

Et fiyatlarının artmaya devam ettiğini vurgulayan Öztürkmen, kıymanın kilosunun bin TL'ye yaklaştığını, bu nedenle milyonlarca yurttaşın kasaptan alışveriş yapamaz hale geldiğini söyledi. Öztürkmen, ESK eliyle ithal edilen ucuz etlerin vatandaşın sofrasına değil, büyük et şirketlerine gittiğini savundu.

Her yıl binlerce ton ithal et ve kesimlik hayvanın belli başlı şirketlere dağıtıldığını ifade eden Öztürkmen, kilogramı yaklaşık 7 dolara ithal edilen karkas etlerin doğrudan halka sunulması halinde vatandaşın eti en fazla 400 TL'ye tüketebileceğini kaydetti. Buna karşın iktidarın, ucuz etleri şirketlere yönlendirmeyi tercih ettiğini ileri sürdü.

Öztürkmen, 2025 yılının ilk 11 ayında et ve canlı hayvan ithalatına 65 milyar TL harcandığını, 2026 yılında bu rakamın 100 milyar TL'yi aşmasının beklendiğini belirterek, bu kaynağın ithalat yerine yerli üreticiye aktarılması halinde hem üreticinin kazanacağını hem de vatandaşın ucuz et yiyebileceğini dile getirdi.

Öztürkmen, TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle ESK tarafından ithal edilen ucuz etlerin tamamının Tarım Kredi Marketleri aracılığıyla doğrudan ve sadece vatandaşa satılmasını önerdi.

Teklifte, Tarım Kredi Marketlerinin sayısının artırılması da yer aldı. Buna göre her 50 bin nüfusa bir market düşecek şekilde tüm il ve ilçelerde yeni marketler açılması, nüfusu 50 binin altında olan ilçelerde ise en az bir market kurulması öngörülüyor.

Kanun teklifinin iktidar partileri için bir "turnusol testi" olduğunu ifade eden Öztürkmen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin halkın mı yoksa şirketlerin mi çıkarını savunduğunun bu teklifle ortaya çıkacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

